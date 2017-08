Gert Dorbek siirdus Tartust Rapla ridadesse

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

"Pärast Andre Pärna karjääri lõpetamist saab Gert Dorbeku näol olema tegemist selgelt Rapla meeskonna kõige enam tituleeritud mängijaga, kellele on võrdväärseid saavutusi vastu panna vaid meeskonna peatreeneril," teatas Rapla klubi sotsiaalmeedias. "Lisaks Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli meeskondadega teenitud viiele kuldmedalile on mängijal ette näidata ka rohkelt ilusaid hetki koondises, kuhu ta on kuulunud juba aastast 2003."

