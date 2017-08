TÄNA OTSE | Pärnu Vaprus võõrustab Narva Transi

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Pärnu peatreener Marko Lelov: "Kui eelviimases voorus jäime alla Nõmme Kaljule just nurgalöökide kaitsmisel, siis mäng Levadiaga näitas, et suutsime selles elemendis palju kindlamini tegutseda. Tuleb keskenduda igas mängus ning elemendis oma sooritusele, et vältida individuaalseid eksimusi ja selle pealt saab juba võistkondlikult tugevamaid etteasteid pakkuda."

Sel hooajal on kohtutud kahel korral ja Pärnul on siiani väravaarve avamata. Aprillis jäi Pärnu koduväljakul Narvale alla 0:2, mais saadi võõrsil 0:3 kaotus.

