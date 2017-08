FOTOD | Flora võitis Kaljut ja kasvatas edu juba 10 punkti peale

Tänases esimeses kohtumises alistas Narva Trans võõrsil Pärnu Vapruse meeskonna 1:0. Ainsa värava lõi 19. minutil Transi kaitsemängija Tanel Tamberg. Sel hooajal on kohtutud kahel korral ja Pärnul on siiani väravaarve avamata. Aprillis jäi Pärnu koduväljakul Narvale alla 0:2, mais saadi võõrsil 0:3 kaotus.

