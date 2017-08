Spordiarbitraaž pikendas Johaugi dopingukeeldu

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

CAS-i sõnul ei lasu Johaugil suurel määral süüd, sellises olukorras on Rahvusvahelise Antidopingu reeglite kohaselt võimalik määrata keeld vahemikus 12-24 kuuni ning CAS-i paneel leidis, et proportsionaalselt õige oleks määrata Johaugile 18-kuuline võistluskeeld, mis hakkas kehtima 2016. aasta 18. oktoobrist ja lõpeb 2018. aasta aprillis.

CAS leidis, et Johaug pidanuks kreemi pakendi üle vaatama, kuna seal oli selgelt kirjas, et see sisaldab keelatud ainet, lisaks oli seal ka dopingumärgistus peal.

Johaug põrus mullu sügisel dopinguproovis anaboolse steroidi klostebooliga. Norralanna sõnul tarvitas ta päikesepõlenud huulte raviks põletikuvastast kreemi ega teadnud, et see sisaldab keelatud ainet. Süü võttis enda peale Norra koondise arst.

