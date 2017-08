Azarenka ei saa hooldusõiguse probleemide tõttu US Openil mängida

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud valgevenelanna Viktoria Azarenka teatas, et on sunnitud eraelu probleemide tõttu tänavustest USA lahtistest tennisemeistrivõistlustest loobuma.

Mullu detsembris emaks saanud Azarenkal on käimas hooldusõiguse jagamine oma endise elukaaslasega ja Azarenka ei tohi poega Leod enne kohtuotsuse selgumist Californiast väljapoole viia, US Open aga mängitakse New Yorgis.

"Kahjuks ei saa ma tänavusel US Openil mängida, kuna lahendan endiselt isiklikke probleeme," teatas endine maailma esireket Azarenka, kes on kahel korral US Openil finaali jõudnud. "Kuigi see on üks mu lemmikturniire ja mul on kahju, et pean sealt kõrvale jääma, ootan juba järgmist aastat."

Azarenka naasis võistluskarussellile tänavu juunis, pool aastat pärast sünnitust, jõudes Mallorca turniiril teise ja Wimbledonis neljandasse ringi.

Vahetult pärast Wimbledoni läks aga Azarenka enda poja isast lahku ja nad ei suutnud hooldusõiguse küsimuses omavahel kokkuleppele jõuda, mistõttu pöördus tema endine elukaaslane kohtusse, et Azarenka ei saaks last osariigist väljapoole viia.

Azarenka loobumise järel saab koha põhitabelis jaapanlanna Misa Eguchi. Naiste seas ei mängi US Openil tippudest ka endine esinumber Serena Williams, kes ootab enda esimest last. Meeste seas on tänavusele hooajale juba joone alla tõmmanud kolm esikümne mängijat – tiitlikaitsja Stanislas Wawrinka, mullune finalist Novak Djokovic ja Kei Nishikori. Samuti on lahtine, kas sel nädalal edetabeli esikohalt langenud Andy Murray on võimeline mängima.

US Open algab 28. augustil.