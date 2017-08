Tartu Rulluisumaratoni üritustest võttis osa üle 1300 uisusõbra

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Rulluisumaratoniga muutus senisest intrigeerivamaks aga seis naiste arvestuses, kus liidrikohale tõusis kõigest 14-aastane Kärt Hüva. Kõigil hooaja etappidel kaasa löönud Hüval on koos 2593 punkti, talle järgnevad Mare Ulp 2545 ning Rulluisumaratonil mitte osalenud senine liider Eike Laidver 2544 punktiga. "See on minu jaoks väga suur üllatus! Aasta alguses mingeid kohalisi eesmärke ei seadnud, tahtsin lihtsalt kõik maratonid läbi teha. Kindlasti proovin esikohast nii kaua kui võimalik kinni hoida!" ütles Hüva. Sarja üldarvestusse läheb iga osaleja kuni neli paremat hooaja jooksul saavutatud tulemust.

Kui sprindivõistluse ja põhidistantside osalejaskonnale juurde liita lastesõitude 375 osalejat ning 10. augustil aset leidnud ühistreeningu 90 uisutajat, tähendab see, et 11. Tartu Rulluisumaratoni üritustel osales kokku 1351 rulluisusõpra. "Üldiselt võib üritusega väga rahule jääda, sest rulluisu kõige suurem vaenlane ehk vihm jäi maratonipäeval tulemata. Ja õigupoolest pole põhipäeval 11 aasta jooksul vihma mitte ühtegi korda tulnud – imeline seeria jätkus!" sõnas võistluste direktor Indrek Kelk.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel