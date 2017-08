U-17 jalgpallikoondis teenis Bannikovi turniiril 5. koha

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Eesti U-17 koondis jätkab ettevalmistust EM-valikturniiriks 13. ja 15. septembril Tallinnas peetavate maavõistlustega, kus vastaseks on Luksemburg. EM-valiksarja mängud leiavad aset 22.-28. oktoobrini Tallinnas, vastased on Taani, Šotimaa ja Andorra.

"Teadsime, mida Gruusia teeb, olime hästi valmistunud. Teadsime ka seda, et nad muudavad koosseisu. Taktikaliselt olime selles mängus piisavalt küpsed ja mängisime oma võimeid arvestades korralikult. Teisel poolajal tõi Gruusia hetkega väljakule seitse värsket mängijat - füüsiline muutus oli niivõrd drastiline, et jäime kohe surve alla. Tõsi, meie idee, kuidas mängida, oli paigas ja toimis edasi, vastaste individuaalne kvaliteet kallutas aga asja Gruusia kasuks. Mõlemas väravaolukorras tegime kaks suurt viga, mis olid välditavad," sõnas peatreener.

Viktor Bannikovi mälestusturniiri üldvõitjaks tuli Gruusia, kes alistas finaalis Iisraeli 4:1. Et Eesti grusiinide vastu veel veerand tundi enne mängu lõppu 1:0 juhtis, ent lõpuks 1:2 kaotas, on peatreeneril kahju.

