Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

29-aastase Musta jaoks on lõppev suvi olnud küllaltki edukas. Juunikuus sai maailma 53. reket Must Euroopa karikaetapil Hispaanias 5. koha. Juulikuus toimunud Euroopa karikaetapil Venemaal jõudis Must juba poodiumile, tulles kolmandaks. Ka vahepealsel ajal ei ole Musta sõnul tema hoog raugenud. "Tunnen, et vorm on väga hea ja tegelikult ka enesekindlusega ei ole probleeme, viimased võistlused on läinud küllaltki hästi," ütles Must Vikerraadiole. "Ka vastase puhul ei ole sellist muret, et oleks võimatu vastane, vaid selline tasavägine vastane, kellega on väga hea mängida, kui enda vorm on hea. Sellepärast vaatan väga lootusrikkalt homsele päevale."

Musta MM-finaalturniiri avavastane on soomlane Eetu Heino. Maailma edetabelis asub Heino eestlasest 33 kohta madalamal. Omavahel on mehed varem kohtunud seitsmel korral, Must on nendest võitnud viis. "Natuke pean end favoriidiks, aga mäng on ikkagi suhteliselt võrdne. Tegelikult need mängud, mis ma võitnud olen, on ikkagi tulnud kõva lahinguga. Pigem arvan, et tuleb väga tasavägine mäng, kus võib-olla on mul psühholoogiliselt väike eelis," arutles Must. "Aga üldiselt arvan, et tegemist on küllaltki võrdsete vastastega ja võidab see, kes mängib paremini ja kes on paremini valmistunud selleks võistluseks. Sellepärast tunnen ennast kindlalt, et ettevalmistus on hästi läinud ja usun, et ka homme läheb hästi."

Kui Mustal õnnestub edasi pääseda, on eeldatavalt tema järgmine vastane turniiri üks favoriite, maailma edetabelis 3. kohal paiknev taanlane Viktor Axelsen. "Kui homme kõik õnnestub, on kindlasti hea proovida maailma absoluutset tippu ja hea mängu korral on võimalik tugev lahing anda," arvas Must. "See on muidugi juba üks mäng hiljem kui see, millest praegu mõtlen. Ma ei mõtle nii ette, pole kunagi mõelnud. Pigem mõtlen homsest mängust ja igast punktist eraldi. Kui homme õnnestub, siis vaatan ka järgmist vastast, kuidas tema vastu mängida, panen plaani paika ja lähen samamoodi enesekindlalt peale."

"Kui mul jäävad vorm ja oskused realiseerimata, võib homme ka ebaõnnestuda. Sellepärast võtan ikkagi mäng haaval ja ainult keskendun homsele," lisas Must. "Kui homme läheb hästi, siis on väga positiivne edasi proovida sellel võistlusel."

Reis Šotimaale Glasgowsse MM-ile ei ole Musta jaoks väga libedalt alanud. Nimelt jäi lennukist koos enamiku tema varustusega maha tema kott. Õnneks on Eesti sulgpalli esireketil ka nendeks olukordadeks ettevaatusabinõud kasutusele võtnud. "Õnneks olen nii kogenud reisija, et mul on ühe mängu riided kaasas, aga natuke ikkagi peavalu valmistab ja on mõningaid asju siit spordipoest vaja veel osta," tõdes Must. "Väga lõbus ei ole niimoodi MM-iks valmistuda, kui kotti veel käes ei ole, aga proovin sellest üle olla. Korraldus on hea ja võistlustingimused on väga head."

Musta ja Heino vaheline kohtumine sulgpalli MM-il algab teisipäeval orienteeruvalt kell 18.45.