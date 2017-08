Kontaveidi alistanud Lucic-Baroni polnud maist saadik ühtegi mängu võitnud

Eesti esireket Anett Kontaveit pidi New Havenis peetava WTA tenniseturniiri avaringis äärmiselt võitlusliku mängu järel tunnistama horvaatlanna Mirjana Lucic-Baroni paremust. Lucic-Baronile oli see maikuust saadik esimene võit, tema kaotusteseeria sai juhtumisi alguse allajäämisega just Kontaveidile.

35-aastane Lucic-Baroni alustas hooaja esimest suure slämmi turniiri, Austraalia lahtisi meistrivõistlusi maailma 79. reketina ja tegi suurepärase turniiri, jõudes poolfinaali. Viimati mängis ta suure slämmi poolfinaalis 18 (!) aastat tagasi. Mai alguses tõusis Lucic-Baroni karjääri kõrgeimale, 20. kohale.

Teatavasti on 21-aastane Kontaveit tänavu olnud väga heas hoos. Mai keskel sai ta kõrgetasemelisel Rooma turniiril teises ringis jagu toonasest maailma esireketist Angelique Kerberist ning oli seejärel kolmandas ringis kindlalt 6:1, 6:1 üle Lucic-Baronist.

Kontaveidi hea hoog jätkus ka pärast Rooma turniiri, Lucic-Baronit aga tabas väike mõõn – ta langes viiel järjestikusel turniiril avaringis konkurentsist välja.

Prantsusmaa lahtistel kaotas Lucic-Baroni tol hetkel edetabelis 155. real paiknenud türklanna Cagla Buyukakcayle 3:6, 3:6, seejärel Eastbourne’is jäi ta 4:6, 7:5, 5:7 alla rumeenlanna Monica Niculescule (tol hetkel WTA 51.), Wimbledoni avaringis pidi ta tunnistama sakslanna Carina Witthöfti (tol hetkel WTA 65.) 6:3, 5:7, 8:6 paremust, Torontos kaotas ta 5:7, 0:6 slovakk Magdalena Rybarikovale (tol hetkel WTA 33.) ja eelmisel nädalal Cincinnatis oli hispaanlanna Carla Suarez Navarro (WTA 32.) temast parem 6:3, 7:5.

Eile hilisõhtul pidasid Lucic-Baroni ja Kontaveit tõeliselt tasavägise lahingu, üle kahe tunni kestnud kohtumise võitis Lucic-Baroni 6:4, 6:7 (3), 6:3.

Kontaveidi jaoks on järgmine turniir 28. augustil algav US Open, mille põhitabel loositakse sel reedel. Kontaveidile on see esimene suure slämmi turniir, kus ta kuulub asetatud mängijate hulka.