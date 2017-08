Dmitrijev aitas oma klubi enama kui 1000 pealtvaataja ees võidule

Cincinnatis peetud Masters-sarja tenniseturniiril võidutses bulgaarlane Grigor Dimitrov, kellele see on esimeseks nii kõrgetasemelise turniiri võiduks.

Kui paljude jaoks võis jääda segaseks, miks Eesti koondise poolkaitsja Aleksandr Dmitrijev eelmise kuu lõpus Norra tugevuselt kolmandasse liigasse siirdus, siis mehel endal on põhjust rahuloluks. Lisaks sellele, et Hönefossis on palk parem kui Infonetis, käib mängudel ka kõvasti rahvast. Eile võeti 1060 pealtvaataja ees taas võit.

