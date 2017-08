Tänak ERR-ile: sel aastal auto teeb, mida tahan, nii on lihtsam võidu sõita

See oli Tänakule ja Järveojale teine rallivõit, esimene esikoht saadi juunis Sardiinias.

Sinu ja Martini võit Saksamaa rallil oli meeldiv üllatus. M-Sport ootas ralli võitu pigem Sebastien Ogier’lt. Kuidas ja missuguste ootustega te Martiniga Saksamaa ralliks valmistusite?

Ilmselgelt ikka võidu sõitma. Eks võimalusi oli kõigil. Keeruline ilm mängis kaardipakid suhteliselt segamini, võimalusi oli päris paljudel, aga kes tegi targemad otsused, see pääses ka puhtama nahaga.

Sa oled nüüd seda võitu kindlasti seedinud, mis olid need põhilised eduvõtmed, miks teil sõit nii hästi õnnestus?

Ma ei oska öelda, et ma midagi eriti seedinud oleks, aga ma arvan, et võtmekoht oli kindlasti reedene pealelõuna, kui sai tehtud õige rehvivalik ja sealt tekkis ka mingi väiksem edu. Laupäeva esimesel poolel õnnestus edu kahekordistada või isegi rohkem ja peale seda pigem hoidsime või sõitsime samas tempos, mis taganttulevad mehed. Siis, ma arvan, enam päris maksimumi ei sõidetud.

Sinuga on pigem kaasas käinud müüt, et oled rohkem kruusarallide mees. Seekordne tulemus Saksamaa rallilt näitab, et oled tõeline universaal. Kas on midagi, mida te Saksamaa rallil või ralliks valmistudes tegite teistmoodi?

Ei oska öelda. Ei tahaks arvata, et see päris nii on. Korsika oli ka iseenesest okei. Seal küll juhtus midagi, mida poleks pidanud juhtuma, aga ühel hetkel olime ka esikolmikukonkurentsis. Arvan, et sel aastal see auto teeb, mida ma tahan ja saan sõita nii nagu vaja. Ilmselgelt nii on palju lihtsam võidu sõita.

Kas see on parim võistlusauto, mille roolis oled kunagi olnud?

Ilmselgelt. Tänavused autod kogu WRC-karussellis on parimad, mis on kunagi tehtud. Kiiruse ja aerodünaamika tõttu on nendega päris lahe sõita.

Saksamaa ralli viimase võistluspäeva hommikul oli sinu edu neli kiiruskatset enne ralli lõppu 20 sekundit, sõita oli veel 50 kilomeetrit. Kui enesekindlalt, nende kiiruste juures, saab üldse rallit liidripositsioonil kontrollida?

Sellisel hetkel juba suhteliselt enesekindlalt. Need katsed ei olnud enam midagi väga keerulist, olud olid suhteliselt okeid, enamasti kuiv tee. Midagi erilist enam teha ei olnud ja kellelgi väga enam mingit lootust polnud. Vahed olid 10-20 sekundit võit rohkem, sellise kilometraaži juures enam midagi ei muuda.

Tänavu oled saavutanud oma esimese rallivõidu kruusal ning nüüd ka asfaldil. Kuidas need tulemused sinu enesekindlust on mõjutanud?

Eks erinevad tulemused mõjutavad enesekindlust. Ma arvan, et lõpuks on palju kinni kogemustes ja kogemustega kasvab ka enesekindlus. Ja nii need asjad tekivad, lumepall veereb. Kindlasti ühest asjast sõltub teine ja teisest kolmas. Kuna sel aastal meeskond toimib ja meil Martiniga koostöö toimib, on häid tulemusi lihtsam realiseerida.

Järgmise rallini on kuus nädalat. Sa oled öelnud, et jätkad liikumist oma suure eesmärgi, MM-tiitli suunas. Mis on selle aja jooksul sulle kõige olulisem – testid ja ettevalmistus Kataloonia ralliks, läbirääkimised uue aasta lepingu osas või puhkus ja võimalus olla koos perega? Kui saad neid pingeritta seada.

Kui aus olla, siis tegelen kõigi kolmega.