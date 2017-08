EOK premeerib MM-il medalid võitnud vehklejaid rekordilise summaga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et vehklejad andsid juulis Leipzigis peetud MM-il põhjuse rekordiliseks preemiaks. "Meie vehklejate suurepärane esinemine MM-il on eeskujuks kogu Eesti spordile ja sportlaskonnale. Suure maailma mõistes nappides tingimustes tõid meie vehklejad oma töö ja pühendumusega au ja kuulsust endile, oma treeneritele ja kogu Eestile. Nad on eeskujuks ja inspiratsiooniks meile kõigile ning innustavad loodetavasti ka paljusid lapsi liikuma ja spordiga tegelema," ütles Sõõrumaa.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel