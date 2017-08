Pärnu JK alustab naiste Meistrite liiga mänge

Turniiri ajakava:

22. august

kell 12:00 AFC Ajax – Riia Jalgpallikool (Pärnu Rannastaadion)

kell 20:00 R. Standard de Liege – Pärnu Jalgpalliklubi (Pärnu Rannastaadion)

25. august

kell 12:00 R. Standard de Liege – Riia Jalgpallikool (Pärnu Rannastaadion)

kell 18:00 Pärnu Jalgpalliklubi – AFC Ajax (Pärnu Rannastaadion)

28. august

kell 18:00 Riia Jalgpallikool – Pärnu Jalgpalliklubi (Pärnu Rannastaadion)

kell 18:00 AFC Ajax – R. Standard de Liege (Vändra staadion)

Standard de Liege’i naiskonna näol on tegemist 20-kordse Belgia meistriga. Aastatel 2012-2015 mängiti Belgia ja Hollandi klubide ühisliigas, kus suudeti kahel korral saavutada üldarvestuses teine koht ja olla parim Belgia klubi ning 2015. aastal võeti ka liigavõit. Belgia klubi parimaks saavutuseks Meistrite liigas on sarnaselt Pärnule seni olnud 32 parema naiskonna hulka jõudmine.

Amsterdami Ajax on valitsev Hollandi meister ning karikavõitja, kelle koosseisu kuuluvad ka mitmed mängijad, kes juuli lõpus krooniti Hollandi koosseisus Euroopa meistriteks. Nendeks olid kaitsjad Liza van der Most ja Stephanie van der Gragt, poolkaitsjad Desiree van Lunteren ja Kelly Zeeman ning ründaja Sisca Folkertsma. Ajaxi jaoks on tegemist debüüdiga Meistrite liiga alagrupiturniiril.

Riia Jalgpallikool on sarnaselt Eesti klubile oma riigi meister ning püsinud sel hooajal võitmatuna. Võistkonnad on varasemalt omavahel mänginud erinevatel rahvusvahelistel turniiridel, kus võite on saanud mõlemad pooled. Viimati mindi vastamisi Leedus Amber Cupil, kus Pärnu pidi tunnistama vastaste paremust. Septembris kohtutakse Lätis ka Balti liiga raames. Riia naiskonna laeks Meistrite liigas on seni jäänud alagrupiturniiril osalemine.