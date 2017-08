Eesti elukutseline golfar sai ainulaadse võistluskogemuse

Viking Challenge on neljapäevane löögimängu vormis võistlus, kus igal päeval mängitakse üks ring ehk 18 rada. Viimasele kahele ringile pääsevad mängima 60 parimat golfarit. Viking Challenge on Challenge Touri osavõistlus.

Samuti sai ta näha, kui hästi on võistlus korraldatud ning kuidas mängivad ja harjutavad sealsed mängijad. Aadusaare sõnul jäi võistlusest väga hea tunne. „Kogu võistlus andis mulle kõvasti motivatsiooni, et uuesti Challenge Tourile võistlema saada,“ sõnas ta pressiteate vahendusel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel