Kreeka koondise NBA staari ümber on lahvatanud tõsine skandaal

22-aastane Antetokounmpo, kes on NBA-s tõusnus üheks andekamaks nooreks staariks, postitas nädalavahetusel sotsiaalmeedias, et põlvevigastus ei luba tal tänavu Kreeka koondist EM-il aidata.

Vaevalt tund pärast seda postitust ründas Kreeka alaliit avalikult Milwaukee klubi ja süüdistas neid "organiseeritud ja hästi kavandatud" plaanis, mille eesmärk oli Antetokounmpo EM-finaalturniirilt eemale jätta.

"Bucksi ja samal ajal Hiinas viibinud Antetokounmpo teated läbi sotsiaalmeedia ei ole ametlikud moodused, kuidas neid asju peaks ajama. Selline teguviis kurvastab meid, aga see pole üllatav," kirjutas Kreeka korvpalliliit oma ametlikus teates.

"Mitmed märgid kinnitavad meile, et on olemas konkreetne ja hästi läbi viidud plaan, mille kohaselt pannakse korvpallur NBA klubi poolt olukorda, kus ta peab vigastuse tõttu koondise aitamisest loobuma. See kõik toimub NBA teadmisel ning pole võimalik, et isegi nendega koostööl," lisasid kreeklased ka väga tõsise süüdistuse.

Antetokounmpo sõnul teeb põlv talle valu ja Kreeka esindamisest loobumine on tema senise karjääri "kõige suurem pettumus".

Tänavu septembris jõustub noorel staaril Bucksiga uus 4-aastane leping, mis toob talle selle aja jooksul pangakontole 100 miljonit dollarit.