Kontaveit pidi New Haveni avaringis vastase paremust tunnistama

Avasetis kolmel korral oma servi kaotanud ning kahel korral murdnud eestlanna läks teises setis 5:3 ette, kuid kaotas seejärel servi ning sett läks kiiresse lõppmängu. Seal õnnestus Kontaveidil neljal korral murda ning kohtumine viigistada.

Otsustavas setis kaotas Kontaveit taas kahel korral oma servi ning tegi kolm topeltviga, tema esimese servi õnnestumise protsent oli 46. Kogu võitluslik kohtumine kestis veidi enam kui kaks tundi.

Fantastic point in a very tight R1 match between Lucic-Baroni and Kontaveit at the #USOpenSeries @connecticutopen!



Currently in 3rd set... pic.twitter.com/Xxh6NdeCpT