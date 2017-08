Ardo Kreek: mida lähemale finaalturniir jõuab, seda enam väsimus kaob

"Oleme oma asjad üsna hästi korda saanud," lisas libero Rait Rikberg. "Mõned lubamatud mõõnad on veel sees, kus eksime lihtsates kohtades, aga ma arvan, et sellise oleku pealt on sinna parem minna kui perfektsest seisust."

"Meeskond on heas vormis," kinnitas peatreener Gheorghe Cretu ERR-ile. "Me oleme ettevalmistuses kõik ära teinud ja kuigi suvi oli pikk, saime teatud hetkedel ka veidi puhata."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel