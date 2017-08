Külgvankritel võidutsenud prantslane: Kiviõlis on suurepärased korraldajad

MM-sarja liidritena jätkavad Etienne Bax - Nicolas Musset, kellest Giraud ja Mucenieks jäävad maha ainult kaheksa punktiga. Ees on ootamas veel kolm etappi.

"Minu jaoks oli see hooaja parim võistlus," sõnas Giraud ERR-ile. "Siin nähakse etapi hea korraldamise nimel vaeva. Sõitjatel pole ilma suurepäraste korraldajateta midagi teha. Tänan Kiviõli etapi korraldajaid."

Eestlastel kõrgete kohtade jagamisel oma sõna polnud. Leppida tuli teise kümne tulemustega, parimaks jäi kahe sõidu kokkuvõttes 18. lõpetanud Margo Sonni - Tanel Kõivu tulemus. Seni MM-etappidel parimat hoogu näidanud Kert Varikul koduvõistlus lätlasest asendus korvimehe Lauris Daidersiga ei õnnestunud.

"Teine sõit oli juba gramm parem, esimene oli liiga ettevaatlik," arvas Sonn. "Eks see on terve elu mul nii olnud, et algul ei saa minema. Väga rahul ei saa olla."

Samas peetud quadracerite Euroopa meistrivõistluste etapil olid aga eestlased kõrges konkurentsis. Mõlemad tänased sõidud võitis Kevin Saar, kes tõusis ka punktiarvestuses esimeseks. 17-aastase Saare eesmärgiks on sel aastal Euroopa tiitel kodumaale tuua.

"Mõlemad sõidud läksid väga hästi, sain esimesena minema ja nii lõpuni," sõnas Saar. Kahe nädala pärast läheme Prantsusmaale ja siis on ka etapp Hollandis. Need üritan kaasa sõita ja täita oma eesmärgi - võita Euroopa tiitel."

Paremuselt teine eestlane oli quadidel Martin Filatov, kes lõpetas etapi kahe sõidu kokkuvõttes kolmandana. Kümnendat korda toimunud Kiviõli motofestival loodab tiitlivõistluste etappe võõrustada ka järgmistel aastatel.

"Julgen öelda, et meil on üks maailma parimaid radu külgkorvidele ja quadidele," arvas Kiviõli motofestivali korraldaja Janek Maar. "See atmosfäär koos mäega loovad unikaalse elamuse ka väliskülalistele. Ma arvan, et see on maailma parim koht, mida külastada."