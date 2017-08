Ralf Aron sõitis F3 etapil kahel korral punktidele

Vabatreeningutel ja esimeses kvalifikatsioonis näitas Aron head kiirust ning teenis nädalavahetuse avasõiduks kuuenda stardikoha. Kahjuks sõideti aga eestlasele juba esimeses kurvis küljelt sisse ja ta oli sunnitud katkestama. Teiseks ja kolmandaks sõiduks stardikohtade selgitamiseks toimunud kvalifikatsioonis tegi üks konkurentidest veidi enne ajasõitude lõppu avarii, mistõttu jäeti sõit pooleli. Uuesti alustatud ajasõidus Aronil enam head ringiaega kirja saada ei õnnestunud. Zandvoorti ringrajal pole F3 autodel palju võimalusi möödasõitudeks ning seetõttu oli ka raske 12. ja üheksandalt stardikohalt teises ja kolmandas sõidus ettepoole tõusta. Aroni tulemusteks olid kümnes ja kaheksas koht ning mõned punktid punktitabelisse.

"Kiirus oli nädalavahetusel väga hea ja esimeses kvalifikatsioonis sain igati korraliku kuuenda koha, aga kahjuks sõideti juba esimeses kurvis mulle otsa ja sinna see sõit lõppes," sõnas Aron pärast võistlust. "Teises ajasõidus olin enne selle katkestamist viies, aga seejärel, kui kvalifikatsiooniga uuesti alustati, ei saanud enam korralikku ringiaega kirja. Zandvoortis möödumisvõimalusi praktiliselt pole ja kuigi tegin teises sõidus hea stardi, polnud kümnendast kohast võimalik kõrgemale tõusta. Kolmandas sõidus tõusin stardiga juba praktiliselt kuuendaks, aga siis pidurdas Pedro Piquet ees järsult, panime rattad kokku, see viskas mu auto õhku ja nii kaotasin koha ning finišeerisin kaheksandana. Kuna oli teada, et kohta on sõitudega parandada raske, siis proovisime teises ja kolmandas sõidus uusi osi ja uusi seadeid, mis tundusid toimivat, ja loodan, et järgmisel etapil on sellest kasu."

F3 sarja kaheksas etapp sõidetakse kolme nädala pärast Nürburgringil.