Chelsea alistas võõrsil Tottenhami, Huddersfield oli taas võidukas

Chelsea on hooaega alustanud võidu ja kaotusega, Huddersfieldil on kaks võitu, millega ollakse liigatabelis Manchester Unitedi järel hetkel teisel kohal. Esmaspäeval lähevad vastamisi Manchester City ja Everton.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas näitas tiitlikaitsja Londoni Chelsea täna, et eelmisel nädalal Burnley'lt saadud 2:3 kaotus on selja taha jäetud, sest võõrsil alistati tiitlikonkurent Tottenham 2:1.

