Farah jättis Teemantliiga etapil kodupublikuga hüvasti, Barshim ületas 2.40

Farah võttis Birminghamis osa 3000 meetri jooksust ning võitis selle ajaga 7.38,64. "See on olnud suurepärane nädal," tõdes Farah BBC-le. "Emotsioonid olid laes, mitte nii kõrgel kui Londonis, aga ma nautisin viimast korda kodupubliku ees võistlemist. Ma üritasin vaid võistlusele keskenduda ja taktikaliselt õigesti joosta." Farah, kes keskendub edaspidi maratonidele, teeb oma viimase staadionivõistluse Zürichi Teemantliiga finaalis, kus ta osaleb 5000 meetri jooksus.

