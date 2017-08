Barcelona uus täiendus sattus noorena Leedus mängides rassismi ohvriks

"Mul ei olnud Leedus kerge kohaneda, sest 17-aastase jaoks oli see suur muutus," sõnas 2006. aastal FC Vilniusega liitunud Paulinho Barcelona telekanalile antud intervjuus. "Mul oli küll kaheksa või üheksa brasiillasest meeskonnakaaslast, kuid pärast esimest aastat tahtsin lahkuda, sest sattusin rassilise tagakiusamise ohvriks. Ma olin noor ja ei saanud sellest aru. On kurb, et rassismil on jätkuvalt maailmas koht."

"Pärast lepingut Poolas läksin 2008. aastal tagasi Brasiiliasse ja ütlesin oma vanematele, et ei taha enam jalgpalli mängida," jätkas Paulinho. "Ma ei tahtnud, et minuga uuesti midagi sellist juhtuks. Ma olin kaks-kolm nädalat kodus ja seejärel võttis klubi (Pão de Açúcar) juhatus minuga ühendust, vestles minuga ja pakkus mulle toetust. Seejärel tulin tagasi jalgpalli."

Vaata, kuidas Paulinho oma senise karjääri lühidalt kokku võtab (inglise keeles):

Paulinho liitus Barcelonaga Guangzhou Evergrandest 40 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest. Oma karjääri jooksul ka Corinthiansi ja Tottenhami esindanud brasiillane on koondise eest väljakul käinud 41 kohtumises.