Põneva 11. Tartu Rulluisumaratoni võit rändas Lätti

Pjedestaali teisele astmele tõusnud Mart Markus sõnas pärast võistlust, et võidumehe vastu proovitud taktika seekord vilja ei kandnud. "Üritasime tiimikaaslastega teha vahesprinte, lootsime väikese pundiga eest ära saada. Siiski jõudsid kõik, eesotsas Reinisega, vahed tagasi uisutada. Kui lõpuni jäi 10 km, oli teada, et tuleb suur grupifiniš," ütles ta.

Poolel võistlusmaal oli teistest eraldunud 26-pealine juhtgrupp, lõpulaskumisele tulles aga oli võiduvõimalus 18 mehel. Finišisirgel väledaimat jalga näidanud Znotinsi lõpuaeg oli 1:10.05,86, teise ja kolmandana lõpetanud Markus ning Liiv kaotasid vastavalt 11 ja 24 sajandikuga. "Grupist minema pääseda oli väga keeruline, kuna seal olid mõned väga kõvad kutid," rääkis Znotins. "Seega mõtlesingi sõidu ajal, et ainus võimalus sõit võita on grupifinišis."

