Nõlvak ja Tiisaar võitsid karjääri parimal EEVZA turniiril hõbeda

Aleksei Povjakel ja Maksim Petrov kuulusid B-alagruppi. Avamängus alistasid nad 2:1 (14:21, 21:16, 15:13) Euroopa alaliidu vabapääsmega turniirile pääsenud Šotimaa duo Seain Cooki ja Robin Miedzybrodzki. Teises mängus pidasid nad tasavägise duelli Nõlvaku ja Tiisaare veerandfinaalivastastega ja pidid lõpuks geimides nende minimaalselt 19:21, 21:23 paremust tunnistama. Kolmandas voorus tulid vastu venelased Igor Velitško ja Maksim Sivolap, kes on tänavu kahel korral ka Nõlvakut ja Tiisaart võitnud. Tugev idanaabrite paar alistas Petrovi ja Povjakeli 21:16, 21:11. "Kui võtta arvesse, et saime sel nädalal teha vaid ühe treeningu, siis võib tulemusega enam-vähem rahule jääda. Sellise tuulise ilmaga on parema serviga paaril selge eelis ja väga hästi oli seda näha viimases mängus Velitško ja Sivolapi vastu, kes tegid väga ilusa mängu. Kokkuvõttes oli väga tore, ainult ilmaga oleks võinud rohkem vedada. Šotlaste vastu oli raske mäng, aga kodupublik toetas päris hästi," rääkis Povjakel.

