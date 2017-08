Soomer teenis Saksamaa MM-etapil punktilisa

"Väga hull sõit," sõnas Soomer pressiteate vahendusel. "Start ja esimene sektor läksid hästi, aga siis tuli endal viga ja jäin grupist maha. Teisel ringil oli aga kontakt teise sõitjaga millest mootorratas päris terveks ei jäänud ja edasi oli keeruline kiirust hoida. Selle tulemuse üle ei saa õnnelik olla, kuna eile leitud kiirus lubas palju enamat, aga halva õnnega pooleks võtsime sellest olukorrast, mis saime. Suured tänud tiimile, kes on see nädalavahetus jälle väga kõva töö teinud. Kolme nädala pärast Portimaos saame uuesti proovida."

