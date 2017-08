Tänak lähenes MM-sarja üldarvestuses liidritele

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Taas kerkis liidriks Tänaku prantslasest tiimikaaslane Sebastien Ogier, kellel on koos 177 punkti. Teiseks langes Saksamaale liidrina läinud belglane Thierry Neuville Hyundail 160 silmaga. Tänakul on kolmandana koos 144 punkti. Üle saja silma on kogunud ka soomlasest Toyota piloot Jari-Matti Latvala, kellel seisab tabelis 123 punkti.

