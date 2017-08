VIDEO | Tänak: ma ei näe põhjust, miks me ei peaks tiitlile mõtlema

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Tänak hoiab MM-sarja üldarvestuses 144 punktiga kolmandat kohta. Esimene on eestlase prantslasest tiimikaaslane Sebastien Ogier 177 silmaga ning teist positsiooni hoiab belglasest Hyundai roolikeeraja Thierry Neuville 160 punktiga. "Ma ei näe põhjust, miks me ei peaks tiitlile mõtlema," sõnas Tänak. "Selleks peame jätkama samas vaimus."

