Wilson: ma ei osanud oodata, et meil nii hästi läheb

"See oli ainus ralli, mida me polnud veel võitnud ja selle alguses ei osanud ma tõesti oodata, et meil nii hästi läheb," tunnistas Wilson. "Võtta esimene ja kolmas koht ning suurendada edu tootjate arvestuses on fantastiline."

"Kahjuks pidi Thierry (Neuville) katkestama, loomulikult oli see Sebastien (Ogier'le) kasulik. On suurepärane, et suutsime mõlemas arvestuses edu kasvatada."

"Ott on asfaldil - ja ka teistel pinnastel - alati kiire olnud, sellel aastal on ta oma masinaga väga hea sina peal. Ka Sebastien on oma kõrgete eesmärkidega meeskonnale väga palju kasu toonud."

Nii sõitjate kui tootjate arvestuses on teil praegu väga hea seis. Kas julgete juba unistada? "Ei, vaatame, mis saab, aga tunnistan, et oleme heas olukorras."