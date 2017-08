Kiviõli öökrossi võitis Karl-Robert Reinike

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Teises sõidus sai taas kõige paremini minema Reinike, kellele järgnesid Kahro ja Golovkin ning nii sõideti terve sõit. Reinike ja Kahro said Golovkiniga väikse vahe sisse ning otsustasid ka võitja saatuse. Ka nüüd hoidis Reinike olukorda kontrolli all ja võttis napi võidu Kahro ees. Viimases sõidus pääses ette Golovkin ja kui Kahro avaringil katkestas, siis Reinike vältis riske ning lõpetas Venemaa külalise järel kindlal teisel kohal. Kolmas oli taas Talli.

