Ratasepal on pool rattadistantsist läbitud

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Õhtutundidel muutus ilm aga kardinaalselt ning päike asendus vihma ja halvemal juhul tormiga, mis murdis puid ja pühkis minema ka ühe võistlejate puhketelgi. Teisel rattasõidu-ööl võtsid korraldajad vastu otsuse võistlus kolmeks tunniks katkestada, et tagada võistlejate turvalisus. Kui torm oli möödas, avati start uuesti 18. augusti õhtul kell 23 (Šveitsi aja järgi). Kolmest ööst on Ratasepp saanud vihma kahel. Ilmateade hetkel rohkemaid vihmaseid öid ei näita.

Rattasõit oli algusest peale raske, sest väsinud käed ja õlavööde ei võimaldanud pikalt eraldistardiasendis rattal sõita. Kaasa ei aidanud ka ilm, mis rattadistantsi esimesel päeval pakkus võistlejatele kõrbekuumust. 9-kilomeetrine rattaring, mida võistlejad peavad kokku läbima 200 korda, on valdavalt päikese käes, nii et pea iga rattaring võttis Ratasepp endale aja, et jahutuseks pea kolm liitrit vett endale pähe valada ja midag külma juua.

