Vihma tõttu peatatud Tartu Rulluisusprindi võit läks Lätti

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Juba eelnevalt võistluseks prognoositud tugev vihm jõudis Tartusse kohale väljalangemissõitude algfaasis. Sprinterite ning žürii ühise arutelu tulemusena otsustatigi võistlusele joon alla tõmmata ning autasustamine teha eelsõitude tulemuste baasil. „Mitte ühtegi rulluisusprinti ei peeta märgades tingimustes, sest see on liiga ohtlik. Paar sportlast oleksid tahtnud märjal asfaldil jätkata, kuid valdav enamus siiski mitte – homme on ju sportlastel veel pikk sõit ees,“ kommenteeris otsust võistluse peakohtunik Robert Peets.

