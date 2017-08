Vassiljevi koduklubi sai Kallaste vastu lõpuks hooaja esimese võidu

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Kodus mänginud Piast lõi 53. ja 67. minutil kaks vastuseta jäänud väravat. Tegu oli Piasti jaoks alles hooaja esimese võiduga ning tabeli lõpus on nüüd viie punkti peal koguni kuus meeskonda. Nende kuue seas on ka Korona ja Sergei Zenjovi tööandja Krakowi Cracovia, vahendas Soccernet.ee .

