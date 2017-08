Selgus järgmise aasta Vuelta stardilinn

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Rohkem üksikasju Vuelta korraldajad järgmise aasta võistluse kohta ei avalikustanud, lisades vaid, et Málaga provintsis toimub veel vähemalt üks etapp. Järgmise aasta Vuelta algab tavapärasest hiljem 25. augustil ja lõppeb 16. septembril Madridis. Kuluaarides räägitakse, et ka 2019. aasta Vuelta algab Hispaania lõunaosas. Favoriidiseisuses on Alicante linn.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel