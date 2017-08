Eesti sulgpallurid püüavad MM-i avaringis võitu

Eesti esireketit Raul Musta loos avakohtumise vastasega soosis. Maailma edetabelis 53. kohal oleval Mustal õnnestus vältida edetabeli esimesi mängijaid ning vastamisi tuleb minna Soome sulgpalluri Eetu Heinoga (BWF 86.). Heino on Musta jaoks väga tuttav vastane, sest sageli harjutatakse koos. Kui Raul Mustal õnnestub edasi pääseda on eeldatavalt järgmine vastane turniiri üks favoriite maailma edetabeli 3. number taanlane Viktor Axelsen. MM-i eel sõnas Must, et eesmärk on võita esimene kohtumine ja õnnestumise korral pakkuda tugevat konkurentsi Rio olümpia medalimehele Axelsenile. „Eetu Heino mänguga olen hästi kursis, sest lisaks võistlusmängudele olen temaga ka palju trenni teinud. Ta on ründava stiiliga kiire mängija, kes otsib pidevalt võimalusi pall punktiks lüüa. Arvan, et kui mu kaitse normaalselt peab, siis on mul võiduvõimalused“, lausus Must.

MM debüüdi teevad 20-aastased Kristin Kuuba ja Helina Rüütel. Esimese hooajaga täiskasvanute seas on Kuuba ja Rüütel jõudnud maailma edetabelis 70. kohale ja sellega õnnestus 11 aastase vaheaja järel kindlustada paarismängus Eestile MM koht. Kuuba ja Rüüteli esimese ringi vastased on Saksamaa paar Johanna Goliszewski ja Lara Kaepplein. „Kuna loosiga on meil vedanud ja saime vastasteks euroopa mängijad, maailma 44. paari, siis on meie eesmärk anda vastastele kõva lahing. Kindlasti saame juurde hea kogemuse. Kuna see on meie esimene täiskasvanute MM, siis mängust võiduga väljumine oleks eneseületamine,“ arvasid Kuuba ja Rüütel.

Kuuba ja Rüütel astuvad väljakule MM avapäeval, nende kohtumine algab orienteeruvalt 14.30.

Raul Musta esimene mäng on teisipäeval, 22. augustil, Eesti aja järgi orienteeruvalt 18.45.