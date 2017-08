Korvpallikoondise füsioterapeut kummutab väited: mehed teevad palju tööd

"Aastatega on palju muutunud ja kõik on tublimaks läinud," ütles Lehismets ETV spordisaatele. "Kuna olen kergejõustiklane, siis saan alati halba infot korvpallurite kohta. Minu arust teevad nad tegelikult palju tööd."

Lehismetsaga on rahul ka üks koondise liidreid Rain Veideman. "Ta on tasemel mees, kes teeb oma tööd hästi," rõõmustas Veideman. "Tal on teadmised ja kui ta võtab su kätte, siis näed kui professionnalselt ta sinuga tegeleb."

Lehismetsa kireks on maraton ning mees pole matnud maha lootust, et jõuab mõnele tippvõistlusele. "Norm on 2:20," meenutas Lehismets. "Raske on seda täis teha, sest peab olema valmis iga ilmaga jooksma minema. Kui saaksin teha õigesti kõik laagrid, siis oleksin võimeline normi täitma."