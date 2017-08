Tänak: meil on autos hea tunne ja püüame teha puhast sõitu

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Päeva teisel poolel Tänak katsevõite juurde ei saanud, aga stabiilne sõit hoiab teda enne homset nelja kiiruskatset ikkagi liidrikohal. Õhtupoolsetel katsetel oli Tänak korra teine, kahel korral kolmas ja lisaks korra neljas ja kuues ja seega on tema edu hetkel Mikkelseni ees 21,4 sekundit. Tiitlikaitsja ja meeskonnakaaslene Ogier kaotab eestlasele 29,6 sekundiga.

"Kui see oleks puhas asfalt, oleks sõitmine veelgi nauditavam, aga kuna tee on ikkagi keeruline, ei saa seda väga nautida," vahendas ETV spordisaade Tänaku sõnu. "Siiski on meil autos hea tunne ja püüame teha puhast sõitu."

Ott Tänak ja Martin Järveoja jätkasid täna edukalt Saksamaa rallil ja lähevad viimasele võistluspäevale vastu ralli liidritena. Kokkuvõttes on nende edu Andreas Mikkelseni ees 21,4 sekundit.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel