Meius ja Tammearu alustasid noorte olümpiamängude pääsmete jahti võidukalt

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Avapäeva läbis kaotuseta Portugal, kes kogus kolm võitu. Leedu on kahe võiduga kolmest mängust teine ja Armeenia on saanud kolm kaotust.

Meie neidude koondis Jade Šadeiko/Katariina Vengerfeldt avas turniiri 21:12, 21:13 võiduga Armeenia eakaaslaste üle, ent seejärel tuli tunnistada Portugali 2:1 (21:11, 14:21, 15:12) ja Leedu 2:0 (21:15, 21:17) paremust. „Vastaseid vaadates oleks saanud kindlasti paremini. Neist ei olnud keegi tugeva löögiga, mis on meie plussiks, ent me ei suutnud seda ära kasutada. Eks oma mõju oli ka ilmal. Olud olid harjumatud, sest sellise ilmaga ei ole me trenni teinud,” rääkis Šadeiko. Tema sõnul jäi täna natukene vajaka ka omavahelisest suhtlusest väljakul.

Avapäeva järel järgnevad Eestile Prantsusmaa noored, kes võitis kolmest mängust kaks. Portugal on võitnud kahest mängust ühe ja Leedu kolmest ühe. Armeenia on kaotanud seni kõik kolm kohtumist. „Homme tahame samamoodi jätakata. Esmalt Prantsusmaa ära võita ja siis juba finaali,” sõnas Tammearu.

Homme on meie noortel pidada veel üks alarupiturniiri kohtumine, kui minnakse vastamisi Prantsusmaaga. Pärast seda pääseb üheringilise turniiri võitja otse finaali, teiseks ja kolmandaks jäänud riigid kohtuvad omavahel veel korra ning selgitavad teise finalisti. Järgmisel suvel toimuvale Euroopa finaaletapile pääsevad mõlemad finalistid. Seal on kokku 16 koondist, kellest tuleva aasta oktoobris Argentinas Buenos Aireses toimuvatele noorte olümpiamängudele pääsevad viis paremat.

