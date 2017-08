Kosovo peatreener: Eesti on otsustavatel momentidel väga hea

"Meil on Eesti vastu suur austus, aga tean, mida meie peame tegema," sõnas Kosovo peatreener. "Ka mu mängijad saavad sellest aru ja mängivad täna kindlasti suure südamega. Edasipääs oleks meie jaoks meeletult suur saavutus ja tähendaks sellele väikesele riigile väga palju. Tunneme vastutust, kuid ootame seda mängu väga ning oleme enesekindlad."

"Eesti koondise rünnak on väga efektiivne, samuti korjatakse palju ründelauapalle ning Eesti on väga hea just otsustavatel momentidel. Meie ülesanne on püüda seda takistada."