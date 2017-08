FC Barcelona mälestab särgil terrorirünnaku ohvreid

Kohal, kus särgil asetsevad tavaliselt mängijate nimed, seisab pühapäeval kiri "Barcelona". Samuti andis Hispaania kõrgliiga FC Barcelonale loa särkide rinnaesisele trükkida Twitteri teemaviite TotsSomBarcelona.

Mängu eel peetakse minutiline leinaseisak, Barcelona klubi sportlased erinevatelt spordialadelt ning vanuserühmadest kannavad nädalavahetusel musta käepaela.

