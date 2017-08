Veideman: anname endast maksimumi ja läheme mängu võitma

Ei mäletagi olukorda, kus Eesti korvpallikoondis oleks saanud pingevabalt valiksarja mängule vastu minna. On see kuidagi imelik ka? "Kui neid viimaseid aastaid vaadata, siis tegelikult küll," tõdes koondise tagamängija Rain Veideman. "Pärast kodumängu Kosovo vastu arutasime isekeskis, et kindlasti juhtub midagi, võetakse ikka ära ja läheb nugade peale. Tuleb vist aga nii välja, et [nii ei läinud]."

On kuidagi imelik ka tulla mängule teadmisega, et vahet pole, mis saab? "Võib-olla natuke mõtled selle peale, aga lõppkokkuvõttes lähed endast maksimumi andma ja me läheme seda mängu võitma. Võib-olla on mingil määral lihtsam, sest pinged on ikkagi maas. kui me oleks Makedoonia käest tappa saanud ja siin hakkaks mängima punktide vahe, oleks tänane (eilne) öö palju raskem."

"Kui suvi lühidalt kokku võtta, siis arvan, et praegust seisu vaadates oleme kõik hästi ja õigesti teinud," tõdes Veideman. "Oma eesmärgi oleme saavutanud ja tundub, et mehed on ka vormis. Siit on meestel lihtsam klubihooajale vastu minna."