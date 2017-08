Eesti mehed loodavad Tartu rulluisumaratonil tugevale lätlasele vastu saada

Kuigi 42 km pikkusel distantsil on stardis ka mullune võitja Marten Liiv, on noor kiiruisutalent tänavu juba kolmel võistlusel pidanud tunnistama Znotinsi paremust. "Eks paistab sõidu ajal, millised võimalused lätlase vastu on. Kindlasti saab tema vastu kuskil distantsi keskel olema raske eest ära sõita, võib-olla aga on lõpuspurdis võimalus,“ ütles Liiv. Lisaks Znotinsile tasub Liivi sõnul võistlusel pilk peal hoida Kert Keskpaigal, Mart Markusel ja Kaspar Kaljuveel.

Kindlasti loodab oma sõna võistluses kaasa öelda ka Tartu Rulluisumaratoni kolmekordne võitja Keskpaik. "Ma arvan, et mul on pühapäeval esikohaheitlusse raske sekkuda, aga mingi võimalus vast ikka on. Igal juhul lõpu peale ma asja jätta ei saa,“ sõnas Keskpaik. "Usun, et Znotins on startijatest kõige kõvem, seda oleme näinud ka Rullituuri etappidel, kus eestlastel on olnud talle keeruline vastu saada," lisas ta.

Naistest ei ole stardis eelmise aasta võitjat, valgevenelannat Marina Zujevat. Samuti ei osale tänavusel maratonil mullu pjedestaali teisel astmel seisnud Saskia Alusalu, kes valmistub Hollandis kiiruisuhooajaks. Selle suve tulemuste valguses peaksid seega soosikud olema venelannad Jevgenia Radionik ja Julia Barakova ning eestlannad Diana Kaareste ning Enel Kõrva. "Ma arvan, et meil kõigil neljal on võimalus kõrgeima koha eest heidelda. Väga palju oleneb sellest, mis punti keegi satub, kuna naiste puhul ei ole meestega koos võisteldes äraminek väga võimalik,“ rääkis Kaareste.

Seitsmes Tartu rulluisusprint ning lastesõidud väikestele spordisõpradele peetakse täna, 11. Tartu Rulluisumaraton leiab aset päev hiljem ehk Eesti taasiseseisvumispäeval. Isamaahõngulisele maratonile on võistlustulle oodata tuhatkond rulluisutajat.