Suurepärases hoos Tänak juhib enne viimast võistluspäeva Saksamaa MM-rallit

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

16. kiiruskatse (14,78 km): Katsevõit Ogier'le, kellele järgnesid Latvala 0,4, Mikkelsen 0,7 ja Tänak 1,1 sekundi suuruse kaotusega. Tänak on jätkuvalt liidrikohal, Mikkelseni edestab ta 24,8 sekundiga. "Sõitsin puhtalt ja olud on head," sõnas Tänak.

13. kiiruskatse (2,87 km): Parimat aega näitas Sordo, kellele Tänak kaotas 0,1 ning Meeke ja Mikkelsen 0,6 sekundit. Kokkuvõttes on tänaku edu Mikkelseni ees 23,5 sekundit.

What a shame for @thierryneuville #RallyeDeutschland pic.twitter.com/XVYzOKUWf8

