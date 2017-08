Talts: kohalik rahvas loob siin korraliku atmosfääri

Eesti koondis jõudis Kosovosse vaevalt 24 tundi enne kohtumise algust, kuid meeskonna korvialuse jõu Janar Taltsi sõnul on mehed sellega juba harjunud.

"See on täiesti normaalne, et tuled lennuki pealt otse trenni," kinnitas Talts ERR-ile. "See ei ole midagi erilist. Sõit oli väga okei, ei olnud väga varajane lend ja jõudsime normaalsel ajal kohale.

"Enne viimast mängu on meie jaoks kõik selge, ma arvan, et vastased on need, kes põevad selle pärast rohkem ja ka makedoonlased vaatavad mängu kodus pingsalt."

Kuidas treening läks, kohe pärast lendu saite tulla ja teha? "Kerge trenn oli, venitasime ja jooksime lihtsalt lahti, midagi erilist ei olnud," sõnas Talts.

"Ma arvan, et kohalik rahvas teeb siin korraliku atmosfääri, kindlasti on meil raske mängida, aga samas arvan, et täiesti võidetav mäng, kui normaalselt mängida."