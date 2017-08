Tänak: olin endas ja oma otsustes kindel

Ott Tänak (Ford) lõpetas Saksamaa MM-ralli reedese võistluspäeva liidrikohal ning sõnas hiljem, et üheks edu vundamendiks oli hea rehvivalik.

"Oli keeruline päev," tõdes Ott Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Tingimused olid ettearvamatud. Ühel korral olime tõeliselt õnnega koos - lasin kurvis tee silmist ning sõitsime teepervelt alla. Ei midagi erilist, aga see tõestab, et mõnikord peab ka veidi õnne olema."

"Pärastlõunal ütlesid kõik, et tegin julge rehvivaliku (kolm märja ilma rehvi koos ühe pehmega), kuid ma olin endas ja oma otsuses kindel ning see tasus ennast ära. Rehvid toimisid suurepäraselt ja lõpetasime päeva esikohal."

"Siiski on veel pikk tee minna ja nagu oleme varemgi näinud, võib siin kõike juhtuda. Hommikul on kindlasti veel pisut niiske, aga loodetavasti mitte nii ekstreemne, kui täna (eile). Meie eelmisel nädalal siin tehtud testid sujusid väga hästi ja meil on hea tunnetus, seega ei näe ma põhjust, miks me ei võiks olla sama kiired kui täna."

"On olnud raske päev keerulistes ilmastikuoludes, seega on suurepärane näha, et oleme rallit nii hästi alustanud," lisas M-Spordi pealik Malcolm Wilson. "Ott oli täna (eile) väga muljetavaldav. Ilmale vaatamata on tal jätkunud enesekindlust ja kiirust ning ta on teinud õiged rehvivalikud. Pikk tee on veel minna, kuid ma ei näe põhjust, miks tema ja Martin ei võiks tugevat esitust jätkata ka homme."

Sebastien Ogier kaotab neljandana Tänakule 30,6 sekundit, kolmas M-Spordi sõitja Elfyn Evans on tema järel viies ning kaotab 52,1 sekundit.

"On kahju, et Sebastien kaotas viimasel katsel pirueti tõttu aega, kuid ta on jätkuvalt konkurentsis," tõdes Wilson. "Tal ei olnud pärastlõunal parim rehvivalik, aga teda ei saa kunagi maha kanda. Elfynil oli samuti probleeme, aga ta on sõitnud puhtalt ja vigadeta ning kindlustanud selle, et kõik kolm meie autot mahtusid päeva lõpuks viie parima sekka."