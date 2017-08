Zahovaiko: olen meeskonna üle uhke, meie võidud on alles ees

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

"Täna nad võitsid, aga olen oma meeskonna üle uhke, meie võidud on alles ees. Loodame, et sel aastal jääme ellu ja järgmisel aastal oleme palju tugevam meeskond. Kohe kindlasti," lisas Zahovaiko.

"Mänguplaan oli selline, et tahtsime kindlasti taga null hoida. Oli meil ka varuks plaan B ja C. Avasime oma mängu peale esimest väravat, sest tahtsime siin vähemalt ühe punkti saada, aga paratamatult kui avada oma mängu, tood oma kaitseliini kõrgele, siis tekivad probleemid. Aga mul ei ole ühtegi etteheidet ühelegi mängijale," ütles Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ETV jalgpallistuudios.

