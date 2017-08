Pijpers: Paide tegi meile alguses mängu keeruliseks

"Paide tegi meile mängu alguses väga keeruliseks, panid meid surve alla, aga pidime rahulikuks jääma. Saime sellega ka hakkama ja see on tiimile kompliment. Poolajal ütlesin, et kui nad niimoodi mängimist jätkavad, tulevad tulemused ise, sest minu arvates hakkasime juba esimese poolaja lõpus domineerima," rääkis Flora peatreener Arno Pijpers ETV jalgpallistuudios.

Flora on nüüd 25 järjestikuses mängus kaotuseta püsinud. Mida see meeskonna kohta ütleb? "Nad on väga keskendunud, et saada häid tulemusi. Muidugi mängime ka ründes hästi. Sellised tulemused saavad olla ainult siis, kui ise väravaid lööd," tõdes Pijpers.