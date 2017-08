Mängu parimaks valitud Beglarišvili: oli selline hea päev

Mängu parimaks valiti Flora avavärava löönud ja teistele söödu andnud Zakaria Beglarišvili. "Tahan igas mängus meeskond aidata, täna oli selline päev, et lõin ise ära ja andsin kaks väravasöötu," ütles Beglarišvili ERR-ile. "Teadsin, et minu ees on väga hea ründaja Sappinen. Minu töö on anda talle väravasööt."

"Ma arvan, et mängime igas mängus kontsentreeritult terve mängu, treener ütles ka, et hoiame kontsentratsiooni kõik 90+ minutit, mängime oma mängu nii kaitses kui rünnakul," lisas Beglarišvili Flora edu kommenteerides.