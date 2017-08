Toobal: olime värskemad kui eelmisel nädalal

Mängu alguses toimus leinaseisak Barcelona rünnakuohvrite mälestuseks.

Kohtumised mängitakse Tondiraba hallis ja Hispaania vastu peetakse järjest kolm matši. Esimest kohtumist domineeris Eesti meeskond ja lahendas edukamalt otsustavad olukorrad. Avageimi võitis Eesti meeskond 25:22, teise 25:21 ja kolmanda 25:22. Meeskonna resultatiivseim oli Robert Täht 12 punktiga.

Et tegemist oli kontrollmänguga, siis peeti veel üks lisageim, mille Eesti kaotas 24:26. Mõlemad koondised annavad vormile viimast lihvi enne 24. augustil algavat Euroopa meistrivõistluste valikturniiri.

"Täna kindlasti olime värskemad kui eelmisel nädalal. Vastane on võib-olla natuke nõrgem ka kui Holland, aga hästi tuttav sellest aastast," ütles Eesti meeskonna kapten Kert Toobal ERR-ile. "Väga spetsiaalselt me nende jaoks ei valmistanud. Meil on mingid omad asjad, millele treener käskis rõhku panna. Mõne asjaga saime hakkama, mõni asi jääb homseks. Mis mulle endale ei meeldinud, kaks korda mängisime kolmepunktilise edu maha enda vigadega. Kui seda suudame edaspidi vältida, siis oleme õigel teel."