Liverpool lükkas järjekordse Barcelona hiigelpakkumise tagasi

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Barcelona otsib asendust Neymarile, kelle eest käidi välja 222 miljonit eurot. Kuna kõik klubid teavad, et Barcelonal on raha lademetes, siis proovitakse neilt välja pressida võimalikult suur summa. Liverpool lükkas Sky andmetel täna ilma pikalt mõtlemata Coutinho eest tagasi 125 miljoni euro suuruse pakkumise, vahendab Soccernet.ee .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel