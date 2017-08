VIDEO | Vaata, kui palju oli Tänakul õnne, et saab Saksamaa rallit jätkata

"Tegelikult polnud väga hea, seal oli kitsas tagasipööre, tõmbasin käsipidurit, aga ei näinud välja ja sõitsin otse viinapuudesse. Mul oli õnne, et tagasi rajale sain," ütles Tänak pärast kiiruskatset ralliraadiole.

P.S. Alljärgnevat videot on soovitatav vaadata täisekraanil ja häälega!

@OttTanak @MSportLtd nearly harvesting at #SS6 #ADACRallye but made it back to the track ????Zoom so you can see how close it was. #wrc #rally pic.twitter.com/hIEj9Yz1go